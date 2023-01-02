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عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين اقتربتا من المدينة

أخبار روسيا

عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين اقتربتا من المدينة
Sputnik
حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية يعلن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإسقاط طائرتين مسيرتين
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أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، إسقاط الدفاع الجوي في المدينة مسيّرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود اقتربتا من المدينة.

وكتب على "تيلغيرام": "تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأسود"، وأضاف في تدوينة ثانية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة بدون طيار أخرى فوق البحر الأسود".

ومنذ يوليو، تحاول الطائرات بدون طيار الأوكرانية مهاجمة سيفاستوبول القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، ومواقع أخرى في شبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: وسائل إعلام روسية

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