ليلة رأس السنة الجديدة 48 مولودا جديدا في موسكو

قال موقع عمدة موسكو على الإنترنت، إن العاصمة الروسية شهدت في ليلة رأس السنة الجديدة ولادة 48 مولودا جديدا.

وأضاف الموقع: "ظهر إلى الوجود 48 مولودا جديدا في العاصمة في الليلة الفاصلة بين 31 ديسمبر و1 يناير: 27 ذكرا و21 من الإناث".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن آخر طفل ولد في العام الماضي، ولد في الساعة 23:55 بتوقيت موسكو في دار الولادة في مستشفى فيريسايف بالمدينة. كان وزنه عند الولادة 3280 غراما.

ولد أول طفل في عام 2023 في مركز فوروخوبوف للولادة، وكان وزنه 3810 غرامات.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الاتجاهات الرئيسية للرعاية الصحية في العاصمة الروسية، هو تحسين نظام مساعدة الأمهات الحوامل وأطفالهن حديثي الولادة.

المصدر: نوفوستي