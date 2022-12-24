نوفاك: استحالة استبدال أو سلخ روسيا عن خارطة سوق الطاقة العالمية

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، استحالة استبدال موارد الطاقة الروسية أو سلخها عن السوق، مبينا أنه لا يمكن للعالم أن يعيش بدون تلك الموارد.

وقال نوفاك في مقابلة مع "تاس": "من الواضح أن استهلاك موارد الطاقة سوف ينمو في المستقبل فقط، لذلك لا أستطيع أن أتخيل كيف ستتم إدارة ​​الاقتصاد العالمي من دون موارد الطاقة التي لدينا. ولا يوجد من يحل محلنا، هذا أمر مستحيل."

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "فضلا عن ذلك، لا أتصوّر العالم من دون مشاركتنا، ومن دون كفاءاتنا. وفي هذا الصدد نحن متفائلون ونضع لأنفسنا فقط أهدافا طموحة."

وقال نوفاك إن روسيا هي أكبر لاعب في مجال الطاقة.. "هناك نسبة 20 بالمئة من صادرات الغاز في العالم من روسيا، وأكثر من 20 بالمئة من النفط، تعتبر (روسيا) ثالث أكبر مورّد للفحم في العالم."

المصدر: تاس