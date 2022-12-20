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3 قتلى بانفجار خط أنابيب للغاز في وسط روسيا (فيديو)

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3 قتلى بانفجار خط أنابيب للغاز في وسط روسيا (فيديو)
Sputnik
حريق بخط أنابيب للغاز (صورة أرشيفية)
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب واحد آخر بانفجار وقع على خط أنابيب للغاز في أراضي جمهورية تشوفاشيا بوسط روسيا اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالتا "نوفوستي" و"تاس" في تقارير متطابقة عن رئيس الإدارة المحلية ومصادر في خدمات الطوارئ أنه وفقا للبيانات المحدثة، أدى الحادث لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخر، جميعهم من العمال الذين كانوا يقومون بأعمال صيانة لخط الأنابيب.

وتحدثت تقارير أولية عن إصابة شخص واحد فقط.

وأفاد فرع وزارة الطوارئ في جمهورية تشوفاشيا، بأن الحادث وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب العاصمة تشيبوكساري قرب من قرية يامباختينو، حيث اندلع حريق بعد تسرب للغاز في خط أنابيب الغاز تحت الأرض.

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يذكر أن الحادث طال خط أنابيب الغاز "أورينغوي –بوماري – أوجغورود" الذي يصدر عبره الغاز الروسي من حقول سيبيريا إلى دول أوروبا.

المصدر: وسائل إعلام روسية

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