ما هي مناطق روسيا الأقل معاقرة للخمر؟

قال سلطان حمزاييف عضو مجلس الدوما ورئيس حركة "روسيا بدون كحول"، إن جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا أكثر المناطق التي لا يتعاطى سكانها المشروبات الكحولية.

وأضاف: "تترأس جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا تصنيف المناطق الأقل تعاطيا للخمور والمشروبات الروحية، وتأتي في المرتبة الرابعة جمهورية قبردينو - بلقاريا وبعدها قراشاي - شركيسيا".

وأشار البرلماني إلى أنه وفقا لتصنيف عام 2021، كانت إنغوشيا في المقدمة ومن ثم الشيشان وبعدها داغستان.

ظهر المشروع الفيدرالي "روسيا بدون كحول" في عام 2015، وهو يقدم تقريرا كل عام عن تعاطي الكحول في المناطق الروسية المختلفة.

وعند وضع التصنيف، يتم استخدام ستة معايير رئيسية: الوفيات بسبب التسمم الكحولي، وعدد المدمنين على الكحول المسجلين في المؤسسات الطبية، عدد الجرائم المرتكبة تحت تأثير الكحول، وحجم المنتجات الكحولية المباعة في المنطقة، وعدد الجرائم المتعلقة بالإنتاج والتداول غير المشروعين للكحول الإيثيلي والمنتجات الكحولية، وكذلك قوة القوانين والتشريعات الإقليمية الخاصة بمكافحة الإدمان على الكحول (عدد ساعات حظر بيع الكحول في اليوم، وعدد الأيام في السنة التي يتم فيها حظر بيع الكحول تماما).

المصدر: نوفوستي