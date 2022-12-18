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موسكو: إرسال واشنطن مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا تحد صريح لروسيا

أخبار روسيا

موسكو: إرسال واشنطن مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا تحد صريح لروسيا
Globallookpress
عضو مجلس الاتحاد الروسي عن شبه جزيرة القرم، السيناتورة أولغا كوفيتيدي
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أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم أولغا كوفيتيدي، أن إرسال واشنطن مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا، يمثل تحديا صريحا لروسيا التي لن يكون ردها "محببا" بالنسبة لواشنطن.

وأشارت كوفيتيدي إلى أن هذا السلوك من جانب واشنطن يمكن أيضا أن يشكل استفزازا لروسيا.

وأضافت: "يجب أن تفهم واشنطن أننا في روسيا نراقب كل خطوة تقوم بها الولايات المتحدة عن كثب. وإذا قرّر البنتاغون إرسال مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا، فقد تعتبر موسكو هذا تحديا صريحا لروسيا التي ستحتفظ بحق الرد غير المحبّب بالنسبة لواشنطن".

وأضافت أن تسليح أوكرانيا أمر مكلف بالنسبة لأعضاء الناتو، حيث يستنفدون مخازن أسلحتهم بشكل ممنهج من أنظمة الدفاع الجوي والدبابات وقذائف المدفعية.

المصدر: Lenta.ru

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الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)