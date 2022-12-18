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ماتفيينكو: روسيا لم تستخدم ارتفاع الأسعار مطلقا كوسيلة ضغط

أخبار روسيا

ماتفيينكو: روسيا لم تستخدم ارتفاع الأسعار مطلقا كوسيلة ضغط
Sputnik
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، إن روسيا لم تستخدم قط موضوع أزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كأداة للضغوط السياسية ولن تفعل ذلك.

وأضافت: "يحاول الغرب بسياسته المسعورة عديمة الضمير، إلقاء اللوم على روسيا في أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكن هذه السياسة لم تعد تعمل. الجميع يدرك بالفعل أن هذه أداة سياسية في يد الغرب. نحن لم نستخدمها أبدا".

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ووفقا لها ، تتصرف روسيا دائما بضمير حي في الساحة الدولية.

وشددت على ضرورة منع الغرب من استخدام محصول الحبوب الروسي بطرق ملتوية للضغط على دول أخرى وتوجيهها ضد روسيا. وقالت: "هنا يجب أن نتصرف بصرامة ودقة شديدة".

وأكدت ضرورة قيام روسيا بتصدير محصولها بنفسها، بدون وساطة الدول الأخرى.

ونوهت بأن "الحبوب، إلى جانب مياه الشرب، تعتبر موردا عملاقا يسمح لنا بالحفاظ على الحياة وإنقاذها على الأرض".

المصدر: نوفوستي

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