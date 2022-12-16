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شبكة RT على قائمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أخبار روسيا

شبكة RT على قائمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا
Sputnik PAVEL BEDNYAKOV
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فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على شبكة قنوات RT الروسية في إطار حزمته التاسعة للعقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وطالت العقوبات مؤسسة "تي في نوفوستي" التي تدير شبكة قنوات RT، حيث اتهمها الاتحاد الأوروبي "بنشر دعاية الكرملين والتضليل".

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وأدرج على قائمة العقوبات كذلك المدير العام لمؤسسة "تي في نوفوستي" أليكسي نيكولوف.

جدير بالذكر أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا شملت 174 شخصا وكيانا روسيّا، إضافة إلى قيود على قطاعات معينة من الاقتصاد وحظر بعض أنواع الأنشطة والتعاملات الاقتصادية مع الجهات الروسية.

المصدر: RT

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