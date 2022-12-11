قائد عسكري روسي يروي فرار الجنود الأوكرانيين عند رؤية "المدمّر"

أطلق جنود في الجيش الأوكراني سيقانهم للريح، عند لمح الدبابات الروسية الداعمة للمركبات القتالية "Terminator" "المدمّر"، بحسبما أكده قائد طاقم الفيلق الثالث بالمنطقة العسكرية الغربية

وأوضح القائد العسكري لوكالة "نوفوستي"، أن الحادث وقع خلال إحدى المهام الأخيرة."، مشيرا إلى أنه "كانت هناك معركة، وجار التخلص تقريبا من مخبأ للعدو، وحينها فر العدو ما إن لمحوا المدمّر".

وأوضح القائد أن هذه الآلية تعتبر بالنسبة للعدو "غير مألوفة وغير مفهومة".

بدوره ، قال سائق إحدى عربات "Terminators" إن الجيش الأوكراني خصّص مكافأة لأولئك الذين قد يتمكّنون من اغتنام إحدى عربات "المدمّر" خلال المعارك.

الجدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أفيد بأن Terminator يمكنه تحمل ضربة صاروخ "جافلين" الأمريكي، وكذلك من أنظمة أخرى مضادة للدبابات وقاذفات قنابل من إنتاج الناتو.

المصدر: Lenta.ru