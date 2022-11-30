موسكو تعلق على بيان المفوضية الأوروبية بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمّدة

أكد مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العالم بأسره تعرف على تطلعات المفوضية الأوروبية الجيوسياسية، والارتباط بـ "القيم الأوروبية" التي يروّج لها بالكلمات فقط.

وأشار نيبينزيا إلى أن الإجراءات غير المشروعة من جانب بروكسل "لتجميد" احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا الاتحادية وأصول الأفراد الذين يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى نيّة التخلص منها، هو بمثابة درس توضيحي للمجتمع العالمي والشركات.

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وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أظهر الاتحاد الأوروبي أنه يمكنه ببساطة سرقة الاحتياطيات المالية والتخلي عن التزاماته حول حماية الملكية الخاصة والاستثمار واحترام الحصانات القانونية الدولية".

وأكد أن انتهاك القواعد والمعايير في مجال التمويل الدولي، يؤدي إلى صدمات اقتصادية جديدة، بما في ذلك على المستوى العالمي.

هذا وقد اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق بمليارات اليوروهات من أموال روسية مجمدة، من أجل استثمار هذه الأموال تحت إدارة الاتحاد الأوروبي واستخدام الأرباح في دفع تعويضات إلى أوكرانيا.

وجاء ذلك بحسبما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية ،أورسولا فون دير لاين، في رسالة بالفيديو اليوم الأربعاء، ويكمن المقترح في إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار يورو من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأصول المجمدة الخاصة.

المصدر: RT