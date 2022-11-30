بوتين: معدل الفقر في روسيا انخفض إلى 10.5%

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن معدل الفقر في روسيا في الربع الثالث من العام الجاري انخفض ليصل إلى 10.5%.

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جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء، حيث أقر بوتين في الوقت نفسه بأن وتيرة الحد من الفقر ليست مرتفعة جدا، حيث بلغ هذا الرقم في الربع الثالث من العام الماضي 11%، وقال: "إن الانخفاض في معدل الفقر ضئيل حقا، لكن المهم أن يكون هناك مثل هذا التوجه الإيجابي في الوضع الاقتصادي الراهن، بما يحمله من صعوبة. وقد زادت مداخيل أفقر 10% من السكان بنسبة 27.8% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، بسبب الدعم المستهدف من الدولة".

المصدر: إنترفاكس