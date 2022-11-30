مجلس الاتحاد الروسي يوافق على قوانين حظر الدعاية للمثلية الجنسية في روسيا

وافق مجلس الاتحاد الروسي على مجموعة من القوانين التي تحظر الدعاية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية LGBT وإعادة تحديد النوع.

وكان المجلس قد صوت لصالح مجموعة من القوانين تحظر الدعاية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والدعاية للاعتداء الجنسي على الأطفال، إضافة إلى عرض معلومات وبيانات حول المثليين مما قد يشجع على تغيير الجنس بين المراهقين.

وسوف تطال هذه القوانين شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والكتب والوسائط السمعية والبصرية والسينما والإعلانات.

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ووفقا للقانون الأساسي، فسوف توسع الحزمة قائمة المعلومات المحظور نشرها بين الأطفال لتتضمن: الدعاية وإثبات العلاقات الجنسية غير التقليدية، أو التفضيلات الجنسية، فضلا عن المعلومات التي من شأنها أن تجعل الأطفال يرغبون في تغيير جنسهم، حيث يتم تقديم تركيبة جديدة للفصل بين مفهومي "البرهان" و"الدعاية".

كذلك يتم تقديم اشتراك مدفوع إلزامي ووسائل تقنية إضافية لحماية وصول البث التلفزيوني والإذاعي للمحتوى المحظور للأطفال، إضافة إلى تحديد الفئة العمرية في المواد الترويجية لهذا المحتوى.

علاوة على ذلك، سوف تتوسع متطلبات الإعلان، التي يجب ألا تحتوي على معلومات توضح العلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية، حيث يحظر القانون الدعاية للعلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية، بما في ذلك الدعاية للاعتداء الجنسي على الأطفال بين المواطنين الروس البالغين والقصر على حد سواء.

إجمالا، تتعلق التغييرات بخمسة قوانين:

قانون المعلومات وتكنولوجيا وحماية المعلومات

قانون وسائل الإعلام

قانون حماية الأطفال من المعلومات الضارة بصحتهم ونموهم

قانون الإعلان

قانون دعم الدولة للتصوير السينمائي في روسيا

كذلك تتضمن القوانين الجديدة حزمة من العقوبات الإدارية التي سيتم فرضها على الدعاية لـ LGBT تبدأ من 50 ألف روبل (820 دولار) وحتى 400 ألف روبل (6600 دولار) للمواطنين ومن 100 ألف روبل (1600 دولار) وحتى 800 ألف روبل (13 ألف دولار) للمسؤولين، ومن 800 ألف روبل (13 ألف دولار) وحتى 5 ملايين روبل (82 ألف دولار) أو تعليق الأنشطة حتى 90 يوما للكيانات القانونية.

وتتضمن العقوبات للدعاية للاعتداء الجنسي على الأطفال من 200 ألف روبل (3300 دولار) وحتى 800 ألف روبل (13 ألف دولار) للمواطنين، ومن 400 ألف روبل (6600) وحتى 2 مليون روبل (33 ألف دولار) للمسؤولين، ومن مليون روبل (16 ألف دولار) وحتى 10 مليون (160 ألف دولار) أو تعليق الأنشطة حتى 90 يوما للكيانات القانونية.

كذلك يعاقب على إظهار أي معلومات أو بيانات تشجع على تغيير الجنس بين المراهقين بغرامة قدرها من 50 ألف روبل (820 دولار) وحتى 200 ألف روبل (3300 دولار) للمواطنين، ومن 100 ألف روبل (1600 دولار) وحتى 400 ألف روبل (6600 دولار) للمسؤولين، ومن 800 ألف روبل (13 ألف دولار) وحتى 4 ملايين روبل (66 ألف دولار) أو تعليق الأنشطة حتى 90 يوما للكيانات القانونية.

كذلك أدرجت المسؤولية الجنائية على أي معلومات أو بيانات أو إجراءات عامة تهدف إلى خلق جاذبية لتغيير الجنس أو فرض معلومات حول تغيير الجنس، تثير الاهتمام بتغيير الجنس بشكل عام، حيث سيترتب على ذلك فرض غرامة إدارية من 50 ألف روبل (820 دولار) وحتى 100 ألف روبل (1600 دولار) للمواطنين، ومن 100 ألف روبل (1600 دولار) وحتى 200 ألف روبل (3300 دولار) للمسؤولين، ومن 800 ألف روبل (13 ألف دولار) وحتى مليون روبل (16 ألف دولار) أو تعليق الأنشطة حتى 90 يوما للكيانات القانونية.

وبالنسبة للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية، فينص القانون على الطرد الإداري من روسيا بسبب الجرائم المذكورة أعلاه.

إضافة إلى ذلك، فوفقا للقانون، لا يسمح ببيع البضائع، بما في ذلك البضائع المستوردة، التي تحتوي على معلومات، يقع نشرها تحت طائلة القانون.

المصدر: إنترفاكس