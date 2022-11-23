"الدوما" الروسي يقرّ بالتلاوة الثانية مشروع قانون يحظر الترويج لـ"مجتمع الميم"

أقرّ مجلس "الدوما" الروسي اليوم الأربعاء بالقراءة الثانية مشروع قانون يحظر الترويج لـ"مجتمع الميم" في روسيا، ويغلّظ عقوبة التحرش الجنسي بالقصّر.

ويمنع قانون في 2013 نشر "دعاية لعلاقات جنسية غير تقليدية" بين القصّر. القانون الجديد يوسع من ذلك الحظر ليشمل أي معلومات لأشخاص عمرهم 18 عاما فأكبر.

ويجب أن تحظى المسودة بجلسة موافقة ثالثة في "الدوما" الخميس، قبل أن تنقل إلى الغرفة العليا للبرلمان ومنها إلى الرئيس فلاديمير بوتين لتصبح قانونا.

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لكن الجلسة الثانية في "الدوما" هي الجلسة التي تشهد الموافقة على تعديلات كبرى، وبالتالي تعد موافقة الأربعاء تمهيدا لتمرير القانون بسهولة.

يجرم القانون الجديد الدعاية والإعلام والموارد الإلكترونية والكتب والأفلام والإنتاج المسرحي الذي يعتبر حاويا على مثل هذه "الدعاية".

ويوسع أيضا القيود الموجودة بحظر نشر المعلومات عن العبور بين الأنواع بين القصر.

تجلب الانتهاكات عقوبة الغرامة وإن ارتكبها أجانب، قد تؤدي إلى ترحيلهم بالإضافة إلى العقوبات الأخرى.

الغرامات تتراوح بين 100 ألف إلى مليوني روبل (1660 إلى 33 ألف دولار) وفي بعض المخالفات، قد يواجه الأجانب عقوبة السجن 15 يوما قبل ترحيلهم.

المصدر: أ ب