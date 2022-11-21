"الدوما" الروسي بصدد تبني قانون يحظر الترويج لـ"مجتمع الميم"

أعلن مصدر في مجلس "الدوما" الروسي أن المجلس سينظر في جملة من التشريعات، تحظر الترويج لـ"مجتمع الميم"، وتشدد العقوبات على التحرش الجنسي بالقصّر.

وقال المصدر: "ستجري القراءة الثانية لمشاريع القوانين التي تحظر الدعاية للعلاقات الجنسية الشاذة في 23 نوفمبر".

وتبنى مجلس "الدوما" في القراءة الأولى مشاريع قوانين تحظر دعاية "مجتمع الميم"، وتشدد الغرامات المفروضة عليها، والتي ستصل إلى 400 ألف روبل للأفراد، و5 ملايين روبل للكيانات القانونية، وغرامات على دعاية والمتحرشين بالأطفال تصل إلى 800 ألف روبل للأفراد و10 ملايين روبل للكيانات.

المصدر: نوفوستي