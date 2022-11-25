نجل قديروف على "حزام السلاح" (فيديو)

نشر حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف منشورا في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" بشأن بلوغ ابنه آدم "سن الرشد" (15 عاما)، كتب فيها أنه "لن يخزي ذكرى أسلافه العظماء!".

وجاء في المنشور أن حدثا هاما وقع في قرية أجداد قديروف "أحمد-يورت" لعائلة قديروف، وهي بلوغ آدم ابن رمضان قديروف، وحفيد الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا، الحاج أحمد قديروف، ما أسماه قديروف "سن الرشد" وفقا للعادات الشيشانية القديمة، وهو خمسة عشر عاما.

وتابع قديروف: "يعني ذلك وفقا للعادات الشيشانية القديمة أنه يتم تسليم (باباخا) رمزا للشجاعة في عيد ميلاده الخامس عشر، وقد سلمها له عمّي المحترم، وكبير عائلة قديروف، ورئيس مجلس أليمس في منطقة شمال القوقاز الفدرالية خوج أحمد قديروف".

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وأشار قديروف إلى أن آدم حصل كذلك على حزام السلاح، ليصبح بذلك شابا كامل الأهلية وحاملا لمسؤولية العائلة، وخنجر (رمزا للشجاعة والبسالة)، يحمي به كل ما يعتز به الرجل الشيشاني الحقيقي، وتابع: "وقد أدى تلك المراسم عزيزي وأخي مفتي جمهورية الشيشان الحاج صلاح مجييف".

وأكد قديروف على أنه "وبعد أن نال آدم هذه الصفات الأهم لكل شيشاني، فقد تجاوز الرجل عتبة البلوغ ليقبل على المسؤولية الموكلة إليه أمام الله تعالى وأمته ووطنه.

ومن هذه اللحظة فصاعدا، يتعهد الرجل بالالتزام الدقيق بمدونة الشرف الخاصة بالشيشان (الكوناخ). فإذا أخل بها أو سحب خنجره في غير ما أوكل إليه من حماية الدين والشرف والأرض، فسوف تكون تلك وصمة عار لا تمحى بقية حياته".

لهذا شدد قديروف على ضرورة أن يعتمد الشاب في مسار حياته بالدرجة الأولى على التعليمات الحكيمة لأسلافه، التي تقوم على المودة والرحمة ومساندة الضعفاء. وختم حاكم الشيشان منشوره: "أنا على يقين من أن آدم سيتحمل المسؤولية الموكلة إليه، ولن يخزي أسلافه العظماء!".

المصدر: تليغرام