قديروف ينشر مشاهد لتعزيز مواقع القوات الروسية في لوغانسك

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مشاهد جديدة لتعزيز مواقع القوات الروسية على خط المواجهة بين بلدتي بيلوغوروفكا ونوفودروشيفسك في جمهورية لوغانسك الروسية.

وقال قديروف: "يعزز قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف في القطاع الجديد للجبهة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليته مواقع القوات الروسية. وعلى الرغم من الطقس البارد الممطر، يشرف بنفسه على سير تشييد البنى الهندسية والتحصينات في مناطق الاشتباك".

وأشار إلى أنه أثناء التفتيش بين بلدتي بيلوغوروفكا ونوفودروشيفسك، تجول علاء الدينوف في المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلوه، وتفقد المواقع التي تدافع عنها وحدة "بارس-12".

وأضاف قديروف: "أوضح علاء الدينوف لقيادة القوات هناك أنه من المستحيل ترك المقاتلين في هذه المواقع بلا دعم وإسناد، ومن الضروري تنظيم الدعم اللوجستي المناسب لهم".

المصدر: نوفوستي