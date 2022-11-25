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غواصة "ماغدان" الروسية تطلق صواريخ كاليبر في بحر اليابان (فيديو)

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غواصة
ria.ru
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن أحدث غواصة تعمل بالديزل والكهرباء تابعة لأسطول المحيط الهادئ، "ماغادان"، أطلقت صواريخ "كاليبر" من تحت الماء على أهداف بحرية وساحلية.

وبحسب وزارة الدفاع تم إطلاق الصواريخ على أهداف من مياه بحر اليابان، مشيرة إلى أن الغواصة وصلت إلى المنطقة سرا قبل قيامها بالتدريبات.

وقالت الوزارة إن "الصاروخ الأول أصاب هدفا بحريا بنجاح، وهو محاكاة لاستهداف سفينة في مياه البحر لعدو افتراضي".

وأصاب الصاروخ الثاني في الوقت المحدد هدفا خارج المياه في ميدان سوركوم التكتيكي في إقليم خاباروفسك، وبحسب وزارة الدفاع بلغ مدى الهدف ألف كيلومتر.

وتعد الغواصة "ماغدان" هي الثالثة من نوعها في سلسلة من 6 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء تم بناؤها لأسطول المحيط الهادئ.

انضمت هذه الغواصة إلى القوة القتالية في أكتوبر 2021 في بطرسبروغ، ووصلت الغواصة إلى أسطول المحيط الهادئ عبر طريق البحر الشمالي في أكتوبر 2022.

المصدر: نوفوستي

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