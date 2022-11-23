لافروف يعلق على قرار البرلمان الأوروبي تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موقف "العقلاء" إزاء تصنيف البرلمان الأوروبي روسيا "دولة راعية للإرهاب"، واضح للجميع.

وقال لافروف في حديث لقناة "روسيا 1" ردا على سؤال حول موقفه إزاء قرار البرلمان الأوروبي: "موقفنا واضح بالنسبة لجميع العقلاء، وأنا لست طبيبا" نفسيا للبت في مدى أهليتهم العقلية.

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وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى يوم الأربعاء قرارا، اعتبر فيه روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي ليس ملزما قانونيا بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد.

المصدر: نوفوستي