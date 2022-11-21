الأول تركي والثاني مصري والثالث إيراني في مسابقة تلاوة القرآن الكريم بموسكو

أحرز المؤذن التركي أحمد قوزو، المركز الأول في الدورة الـ20 من مسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم في روسيا.

وسلّم الشيخ المفتي راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا المؤذن التركي أحمد قوزو شهادة الفائز في المسابقة.

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وقال المفتي الروسي إنه يفتخر بأن روسيا تُقيم على مدى 20 عاما هذه المسابقة التي تشارك فيها 22 دولة، مشيرا إلى أن المسابقة أقيمت العام الجاري بمناسبة حلول الذكرى الـ1100 لاعتناق دين الإسلام في دولة بولغاريا الفولغا.

وفاز في المسابقة مؤذن مسجد "أولو" (الأول) في مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا أحمد قوزو، بالمركز الأول في المسابقة، تلاه المصري عبد الرحمن فرج حافظ برعي بدوي، في المركز الثاني، والإيراني سيد مصطفى حسيني، في المركز الثالث.

وبدأت مسابقة موسكو الدولية الـ20 لتلاوة القرآن الجمعة 18 نوفمبر في مسجد موسكو الكبير بمشاركة 22 دولة، بما في ذلك تركيا ومصر ولبنان وسوريا وبنغلاديش وإيران والإمارات العربية المتحدة والسودان والأردن وروسيا ودول أخرى.

وتم تدشين المسابقة بخطبة الجمعة التي أقامها رئيس لجنة التحكيم وإمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة الشيخ عبد المحسن عبد القاسم الذي مُنح يوم افتتاح المسابقة وسام "الفخر"، بصفته أعلى وسام لمسلمي روسيا. وأصبح يوم 19 نوفمبر يوما أساسيا للمسابقة. وأقيمت مراسم اختتامها يوم 20 نوفمبر.

يذكر أن المسابقة تم تنظيمها من قبل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، ومجلس المفتين في روسيا بدعم من رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامية، ومؤسسة Safmar.

المصدر: سبوتنيك