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إمام المسجد النبوي يشيد بالمستوى التنظيمي المتميز لمسابقة تلاوة القرآن الكريم في موسكو

أخبار روسيا

إمام المسجد النبوي يشيد بالمستوى التنظيمي المتميز لمسابقة تلاوة القرآن الكريم في موسكو
Globallookpress
"مسجد موسكو الجامع" - العاصمة الروسية موسكو
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أعرب إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم، على هامش مسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير، عن تقديره البالغ لروسيا على تنظيم المسابقة.

وقال الشيخ القاسم اليوم الأحد: "أصبح مسجد موسكو الكبير منصّة دولية حيث يتنافس ممثلو عشرات الدول حول العالم على الخير في التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم".

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وأضاف في ختام المسابقة، أنّ الجانب الروسي أظهر مرة أخرى عملا تنظيميا عاليا في تنفيذ هذا المشروع الدولي.

وتابع أن حفظة القرآن ليسوا وحدهم من يستفيد من هذه المسابقة، وإنما من يستمعون إلى تلاوة القرآن.

واختتم قائلا: "أنا متأكد من أن روسيا ستواظب على التقاليد الخيرية والجيدة هذه".

وانطلقت "مسابقة موسكو الدولية الـ20" لتلاوة القرآن يوم الجمعة الماضي، بمشاركة ممثلين من عشرات الدول، بينها تركيا ولبنان وسوريا وبنغلاديش والإمارات والسودان والأردن وغيرها.

المصدر: نوفوستي

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