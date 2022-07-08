موسكو تعلن جاهزيتها لاحتفالات عيد الأضحى

أفاد موقع بلدية موسكو بجهوزية العاصمة الروسية لضمان النظام والأمن في أثناء الاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي ستجري غدا السبت.

وجاء في بيان صدر عن سلطات موسكو: "من المخطط أن يشارك في ضمان النظام والأمن في أماكن إجراء الاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى أكثر من 5,3 ألف شخص. وسيعمل هناك نحو 2300 رجل أمن وأكثر من 1800 فرد من قوات الحرس الوطني. وسيساعدهم في ذلك 200 متطوع وموظف من شركات الحراسة الشخصية".

ومن المتوقع أن تبدأ صلات عيد الأضحى في الساعة 07:00 (بتوقيت موسكو) غدا السبت في مسجد موسكو الجامع والمسجد القديم والمسجد التذكاري على تل بوكلونايا. وستتخذ في أماكن إجراء الفعاليات الاحتفالية والمناطق المجاورة لها إجراءات أمنية مشددة بهدف ضمان النظام وأمن المواطنين. وسيتم فحص الأراضي إلى جانب منشآت إجراء الاحتفالات بمشاركة كلاب الخدمة المدربة.

المصدر: نوفوستي