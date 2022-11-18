استطلاع: 76٪ من الروس يثقون في بوتين

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام في روسيا أن غالبية الروس (77٪) يرون أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤدي عمله بشكل جيد، كما أعرب 76٪ من المستطلعين عن ثقتهم في رئيس الدولة.

ووفقا للاستطلاع، يعتقد 77٪ من المستطلعين أن بوتين يؤدي مهامه في منصبه بشكل جيد، و 11٪ يرون عكس ذلك، و 12٪ لم يجيبوا.

كما أعرب 76٪ من المواطنين عن ثقتهم في بوتين، و 14٪ لا يثقون ببوتين، و 11٪ امتنعوا عن الإجابة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر على 1.5 ألف شخص في 53 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي