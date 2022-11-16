أول تعليق من الكرملين على حادث سقوط صاروخ في بولندا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية، إنه لا يمتلك أي معلومات بشأن حاد سقوط الصاروخ على أراضي بولندا، وذلك في أول تعليق للكرملين على الحادث.

ونقلت "سي إن إن" عن بيسكوف قوله: "للأسف ليست لدي أي معلومات بهذا الشأن".

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يذكر أن وسائل الإعلام البولندية أفادت يوم الثلاثاء بسقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

واستدعت الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو، مشيرة إلى سقوط "قذيفة روسية الصنع".

بدورها نفت وزارة الدفاع الروسية إطلاق القوات الروسية أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية – البولندية، ووصفت الحادث بأنه "استفزاز متعمد".

المصدر: سي إن إن