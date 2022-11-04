الجمعية العامة تتبنى مشروعا روسيّا لمكافحة تمجيد النازية

تبنّت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية صوّتت له 106 دول، وعارضته 51، وامتنعت 15 عن التصويت.

ويوصي القرار المذكور باتخاذ الدول تدابير ملموسة مناسبة "بما في ذلك في مجال التشريعات والتعليم، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لمنع تزييف تاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية، وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية".

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كما يطالب القرار الدول بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بكل الوسائل المناسبة، بما فيها التشريعية.

ويدين القرار استخدام المناهج التعليمية في الترويج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.

المصدر: نوفوستي