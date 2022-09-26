أعلن نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، أن نماذج من كتب الأطفال كانت سلطات كييف تفرضها سابقا على سكان منطقة زابوروجيه، تثير الصدمة.

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وقال شيريميت الذي يتواجد حاليا في منطقة زابوروجيه كمراقب: "أثناء زيارتي إلى مكتبة محلية صدمت من كتب الأطفال التي فرضها نظام كييف سابقا على السكان المحليين. فمثلا تم إعداد كتاب لتعليم الحروف بروح تمجيد "جيش المتمردين الأوكرانيين" (المحظور في روسيا)، حيث يتم توجيه الأطفال لحمل السلاح والقتل، وتنتشر الكتب المدرسية لأطفال المدارس مع تمجيد ستيبان بانديرا".

وأكد النائب، أنه تمت مصادرة هذه الكتب من المدارس، مضيفا: "ومع ذلك هناك أشخاص يقولون إنه لم تكن هناك أي نازية جديدة في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي