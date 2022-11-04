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بوتين: أتباع بانديرا في أوكرانيا لا يفكرون إلا بأموالهم في الغرب

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بوتين: أتباع بانديرا في أوكرانيا لا يفكرون إلا بأموالهم في الغرب
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن أقطاب القيادة السياسية في أوكرانيا من أتباع بانديرا زعيم النازيين الأوكرانيين في الحرب العالمية الثانية، لا يفكرون إلا بأموالهم في البنوك الغربية.

وأضاف: أقطاب السلطة الأوكرانية يستخدمون أتباع بانديرا خدمة لمن يتحكمون بملايينهم وملياراتهم في البنوك الغربية.

ولفت بوتين إلى اضطرابات عام 1917، حيث دفعت القوى الأجنبية بمصالحها على حساب مأساة الشعب الروسي، وسعت وراء مصالحها، وأضعفت روسيا.

وقال: "اليوم يزودون أوكرانيا بالسلاح ويرسلون إليها المرتزقة من كل حدب وصوب، غير آبهين بمصير شعبها لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية على حساب أوكرانيا وشعبها، اللذين وقعا ضحية لهذه الأهداف".

وأضاف: "ممارساتهم هذه بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الأوكراني، وهدفهم إضعاف روسيا وتفكيكها وتدميرها".

وختم بالقول: "لن نسمح بذلك أبدا وسنذود عن أمتنا كما دافع عنها آباؤنا وأجدادنا الأبطال".

المصدر: RT

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