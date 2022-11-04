بوتين يكشف عدد الجنود الذين تمت تعبئتهم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن 318 ألف جندي تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية، وأن 49 ألفا منهم قد بدأوا بأداء المهام القتالية.

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وقال بوتين خلال لقاء مع نشطاء في المجتمع المدني في الساحة الحمراء بموسكو: "لدينا بالفعل 318 ألفا (ممن تمت تعبئتهم). لماذا 318 ألفا؟ لأن المتطوعين يتدفقون، وأعدادهم لا تتناقص".

ويوم الجمعة الماضي أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس بوتين بانتهاء عملية التعبئة الجزئية لـ 300 ألف شخص، مضيفا أن مراكز التجنيد تستمر باستقبال الطلبات المتعلقة بتجنيد المتطوعين فقط. وذكر شويغو أنأنه كجزء من التعبئة الجزئية، تطوع 13 ألف شخص للالتحاق بالقوات المسلحة.

وأوضح بوتين أن 49 ألفا ممن تمت تعبئتهم قد التحقوا بوحدات الجيش ويقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يخضعون للتدريبات.

وأشاد بوتين بالنشطاء لما يقدمونه من مساعدة لأسر الذين تمت تعبئتهم، وقال إن الحكومة تفعل كل ما يلزم لدعم أسر الجنود الجدد الذين "لديهم جميعا آباء وزوجات وأطفال"، لكن "عندما يتعلق الأمر بالدعم من القلب إلى القلب، فإن هذا هو الدعم الأهم والأكثر موثوقية وفعالية".

المصدر: "تاس"