الصين: أسئلة روسيا حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا "مشروعة"

أكدت الصين أن أسئلة روسيا الاتحادية حول أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تعتبر "مشروعة".

في أول رد فعل دولي على معارضة مشروع القرار الروسي، داخل مجلس الأمن الدولي، بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا، أكدت الصين أن هذه الأسئلة الروسية تستحق إجابات.

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وقال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة جين شوان: "منذ مارس من هذا العام، أرسلت روسيا مرارا وتكرارا إلى مجلس الأمن الدولي حول وجود شكوك بأن الولايات المتحدة تقوم بعمليات عسكرية في المجال البيولوجي على أراضي أوكرانيا".

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "نعتقد أن أي دليل على الامتثال لاتفاقية (حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسميّة وتدمير تلك الأسلحة) ينبغي أن يحظى بالاهتمام الكامل من المجتمع الدولي، ويستحق ردوداً وتوضيحات مناسبة من قبل الأطراف المعنية".

وأردف شوان: "في الاجتماع التشاوري في سبتمبر لم تكن هناك إجابات كاملة على شكاوى روسيا"، ولذلك "أرسلت روسيا، كدولة مشاركة، شكواها إلى مجلس الأمن".

واختتم قائلا: "هذا مشروع قرار معقول ولا يمكن منعه".

المصدر: تاس