موسكو: الغرب مخطئ في اعتقاده بأن أوكرانيا قد تنتصر

صرح السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين، بأن الغرب يرتكب "خطأ كبيرا" عندما يعتقد بأن أوكرانيا تستطيع الانتصار في المواجهة العسكرية مع روسيا.

وقال كيلين في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الأربعاء، إنه "خطأ كبير إذا اعتقد أحد أن أوكرانيا تستطيع الانتصار في هذه المعركة. هذا خطأ استراتيجي مطلق".

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وتابع قائلا إن "قدرات روسيا وأوكرانيا لا يمكن المقارنة بينهما. وفي الوقت الحالي أوكرانيا دولة فاشلة تقريبا".

وأضاف أن أوكرانيا "باقية بفضل مساعدة الدول الغربية فقط التي تزودها بالأسلحة وتمولها".

وأشار كيلين إلى أن الوضع في أوكرانيا سيتدهور بعد الشتاء، وأعرب عن قلقه إزاء هذه القضية.

المصدر: تاس