ستولتنبرغ: لا أعرف متى تنتهي الأزمة في أوكرانيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأنه لا يستطيع أن يعرف موعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم لكييف.

وقال ستولتنبرغ: "لن أخمن إلى متى ستستمر هذه الحرب. لكننا على استعداد لدعم أوكرانيا طالما استمرت".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن أي شخص "يمكنه التفكير والشعور بالرحمة" يريد وقف الأعمال العسكرية، مشيرا إلى أنه لا يرى حتى الآن إشارات تدل على الاستعداد للتفاوض.

المصدر: نوفوستي