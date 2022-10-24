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مراسل حربي روسي أصيب في دونيتسك يروي قصة نجاته

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مراسل حربي روسي أصيب في دونيتسك يروي قصة نجاته
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روى المراسل الحربي سيميون بيغوف الذي أصيب قرب دونيتسك أمس الأحد، لزميله رومان كوساريف من RT كيف أنقذه جنود كتيبة تابعة لقوات دونيتسك.

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وقال بيغوف إن دبابة معادية بدأت في لحظة ما بإطلاق نار بكثافة على مواقع مجاورة للمكان الذي كان فيه المراسل.

وأضاف: "عندما انفجرت إحدى القذائف على مقربة منا، واضطررنا للخروج بسرعة من منطقة الرؤية (للدبابة)، قمنا بزيادة السرعة - وعلى ما يبدو، لمست شيئا بحافة الحذاء"، موضحا أنهه "كانت بتلة على الأرجح"، في إشارة إلى نوع من الألغام المضادة للأفراد المحظورة دوليا.

وتابع المراسل: الدبابة كانت تقصفنا بشدة.. قرر (الشباب) إرسال مركبة مشاة قتالية إلى المكان المفتوح (حيث كنت) لينقلوني بأسرع وقت ممكن إلى المستشفى.. وقادوا المركبة بجرأة إلى حقل مفتوح، وحملوني فيها، وقاموا بإجلائي، وبالطبع، أجاد أطباء دونيتسك اللامعون عملهم أيضا".

يذكر أن بيغوف لا يزال في مستشفى بدونيتسك حيث يتعافى من إصابة القدم.

المصدر: RT

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