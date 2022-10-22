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السلطات تحث السكان المدنيين على مغادرة مدينة خيرسون فورا

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السلطات تحث السكان المدنيين على مغادرة مدينة خيرسون فورا
Sputnik
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حثت سلطات مقاطعة خيرسون اليوم السبت جميع السكان على مغادرة مدينة خيرسون على الفور والعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بسبب خطر القصف والهجمات الإرهابية.

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وقالت إدارة المقاطعة في بيان عبر "تلغرام": "نظرا للوضع المتوتر في الجبهة، وزيادة خطر تعرض المدينة للقصف المكثف والهجمات الإرهابية، يتعين على جميع المدنيين مغادرة المدينة على الفور والعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

وأشار البيان إلى أن هذا المطلب ينطبق على جميع فروع ووزارات الإدارة المدنية.

وفي وقت سابق، قال قائد مجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية سيرغي سوروفكين، إن هناك معلومات تدل على احتمال استخدام نظام كييف أساليب حرب محظورة في منطقة خيرسون وإعداد كييف هجوما صاروخيا مكثفا على سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى ضربات صاروخية مدفعية عشوائية وواسعة النطاق على المدينة.

المصدر: "نوفوستي"

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