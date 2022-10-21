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دبلوماسي روسي: يجب إزالة سوء الفهم بين موسكو وواشنطن

أخبار روسيا

دبلوماسي روسي: يجب إزالة سوء الفهم بين موسكو وواشنطن
Legion-Media Waleed Arfeen
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أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والرقابة على الأسلحة قسطنطين غافريلوف، على أهمية الاتصال الهاتفي الأخير بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي.

وقال غافريلوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة: "يجب إزالة سوء الفهم لتفادي أي حدث طارئ... وبرأيي هذه الاتصالات مهمة دائما، والمهم أن الأمريكيين أقدموا على ذلك لأول مرة".

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وتابع: "بلا صراخ، هم يبدون الحذر، ويبدو لي أن هذا جيد جدا، أن الحديث جرى في نهاية المطاف".

يذكر أن وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمريكي لويد أوستين أجريا اتصالا هاتفيا يوم الجمعة، 21 أكتوبر، بحثا خلاله قضايا الأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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