ستريموسوف: الأوكرونازيون سيبدأون هجوما على خيرسون قريبا جدا

قال نائب حاكم خيرسون كيريل ستريموسوف إنه يتوقع بدء هجوم قوات كييف على المنطقة قريبا جدا.

وقال في قناته على تلغرام "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن الأوكرونازيين، وبدفع من الغرب، سيبدأون هجومًا على مدينة خيرسون في المستقبل القريب، لا يُستبعد فيه قصف مدينة خيرسون، وقصف الجزء الواقع على الضفة اليمنى من المدينة".

ونصح السكان المدنيين بمغادرة منطقة الأعمال العدائية المتوقع أن يحدث فيها قتال ضار "حتى لا يعرضوا أنفسهم لمخاطر لا داعي لها"، ودعا لأخذ تحذيره على محمل الجد.

في وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فولوديمير سالدو، أنه سيتم إجلاء المدنيين من الجزء الواقع على الضفة اليمنى من المنطقة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بسبب خطر الفيضانات التي قد تحدث في حال ضرب الجيش الأوكراني محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

كما أشار إلى أن أوكرانيا "تجمع قوات ضخمة في اتجاهي نيكولاييف وكريفوي روج". وبحسب قوله، فإن قرار نقل السكان جاء نتيجة "إقامة تحصينات دفاعية واسعة النطاق لصد أي هجوم".

المصدر: تاس