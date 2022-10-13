ميلر: أنبوب السيل الشمالي مملوء الآن بالماء لمسافة طويلة

قال المدير التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر إن الأجزاء التالفة من خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي ممتلئة بمياه البحر لمسافة طويلة، وإصلاحها يتطلب قطعها واستبدالها بأنابيب جديدة.

وقال ميلر خلال لقاء أجراه الخميس على القناة الأولى "لم يُسمح لنا بالوصول إلى موقع الحادث حتى الآن، ولكن يجب أن نفهم أن السرعة الكبيرة لفقدان الضغط في خطوط الغاز يعني ان ما حدث هو تمزق كامل للأنبوب. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الأنبوب ممتليء حاليا بمياه البحر ولمسافة طويلة جدا. هذه حالة طارئة غير مسبوقة، وعمل إرهابي غير مسبوق. يقول الخبراء إن استئناف التشغيل بعد هذا العمل الإرهابي، يتطلب قطع جزء كبير من الأنابيب لمسافة كبيرة واستبداله بجزء جديد كلياً".

في حين أكد ميلر أن إصلاح الأنبوب التالف، كان سيتطلب رفعه إلى السطح، وهو أمر معقد لانه ممتليء بمياه البحر لمئات الكيلومترات.

المصدر: تاس