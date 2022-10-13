روسيا تعيد بناء هياكل السلطة في المناطق المنضمة حديثا من الصفر

اعتبر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، أن إنشاء هياكل لسلطة الدولة في المناطق الروسية الجديدة، واحدة من المهام المُلّحة.

وكتب مدفيديف على صفحته في فكونتاكتي الخميس أن "واحدة من المهام المُلحّة التي تقف أمامنا في الوقت الراهن تتمثل في إنشاء هياكل لسلطة الدولة بحيث تكون متكاملة وقادرة على العمل في المناطق الروسية الجديدة (دونيتسك، لوغانسك، زابوروجيه، خيرسون).

وأوضح مدفيديف أن هذه المناطق ترفض النموذج الأوكراني لإدارة الدولة" مضيفا: "أن بناء هرم السلطة يجب أن يجري من البداية، حرفيا من الصفر وفي وقت قصير".

وأضاف: أنه "وفقا لتعليمات الرئيس، فقد بدأ هذا العمل الكبير. سنقوم بذلك بشكل منهجي، وسوف نطور آلية دولة فعالة هناك".

المصدر: تاس