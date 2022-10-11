"روس إنيرغو آتوم": لا يمكن ربط محطة زابوروجيه بشبكة الطاقة الروسية حاليا

أعلن رينات كارتشا مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، أن محطة زابوروجيه الكهرذرية لا تتمتع في الوقت الراهن للمعايير التقنية اللازمة لربطها بشبكة الطاقة الروسية.

وقال كارتشا: "محطة زابوروجيه لا تعمل بنظام الطاقة الروسي، وفي الوقت الحالي لا تتمتع بالمعايير التقنية اللازمة لذلك".

وأضاف أن الخبراء يعملون على تحليل مواصفات المحطة وجميع الشروط الفنية المرتبطة بضمان تشغيلها.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما بنقل ملكية محطة زابوروجيه لحكومة روسيا الاتحادية، في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.

المصدر: تاس