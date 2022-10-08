استئناف حركة السيارات على جسر القرم والقطارات في وقت لاحق من اليوم أيضا

قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إنه تم اليوم استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم، وستعود حركة القطارات على الجسر في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وسبق أن أفادت السلطات بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر. وتسبب ذلك بانهيار جزئي لمسارين لعبور السيارات، لم تتضرر دعامات القوس المخصص لمرور السفن. وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران في مكان الحادث.

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ونوه أكسينوف، بأن السيارات ستتحرك على الجسر عبر المسارين اللذين لم يتضررا نتيجة التفجير.

وشدد أكسينوف، على أن حركة نقل على السكك الحديدية على جسر القرم ستعود قبل نهاية اليوم.

المصدر: نوفوستي