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لجنة التحقيق الروسية: 3 قتلى بالتفجير على جسر القرم

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لجنة التحقيق الروسية: 3 قتلى بالتفجير على جسر القرم
Sputnik
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، حسب المعلومات الأولية، بتفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت.

وأوضحت لجنة التحقيق في بيان لها أن الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كان تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أنه انتشلت من المياه جثتان إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما.

وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله. كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.

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وفي وقت سابق اليوم أعلنت لجنة التحقيق أنها فتحت قضية جنائية تتعلق بالحادث الذي وقع على جسر القرم وأرسلت عددا من خبراء الجريمة إلى المكان.

وسبق أن أفادت السلطات بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة ملابسات الحادث وإزالة آثاره.

المصدر: RT

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