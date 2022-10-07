الأمم المتحدة تبحث مع موسكو تمديد صفقة الغذاء

أعلن في موسكو أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، والأمين العام لمؤتمر المنظمة العالمية للتجارة ريبيكا جرينسبان سيصلان روسيا في غضون أسبوع، لبحث تمديد صفقة الغذاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن فريق أنطونيو غوتيريش يعمل على توسيع مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود وإزالة العقبات التي تحول دون تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عنه أنه "من المتوقع وصول ريبيكا جرينسبان ومارتن جريفيث إلى موسكو في غضون أسبوع تقريبا للقاء المسؤولين الروس وبحث هذه القضايا".

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تتوقع جهودا من الأمم المتحدة لرفع العقوبات الغربية على الأسمدة والحبوب الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب مسؤول عن تدهور الوضع الغذائي في العالم وأن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية تعيقه العقوبات.

المصدر: RT