 
مباشر

قصف قرية شيتينوفكا في منطقة بيلغورود

أخبار روسيا

قصف قرية شيتينوفكا في منطقة بيلغورود
Globallookpress Rick MaveKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txpt

أفاد حاكم بيلغورود الروسية، فياتشيلاف غلادكوف، بقصف أوكراني لقرية شيتينوفكا التابعة لمنطقة بيلغورود، أسفر عن إصابة مدني واحد.

وتابع الحاكم، في قناته على تطبيق "تليغرام، أن الشخص المصاب يتلقى الآن كل المساعدة اللازمة، ولا شيء يهدد حياته.

وتتعرض منطقة بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا لقصف مستمر من جانب أوكرانيا، حيث تضع السلطات جميع أنحاء المنطقة في المستوى الأصفر لخطر الإرهاب منذ 11 أبريل.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا