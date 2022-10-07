قصف قرية شيتينوفكا في منطقة بيلغورود

أفاد حاكم بيلغورود الروسية، فياتشيلاف غلادكوف، بقصف أوكراني لقرية شيتينوفكا التابعة لمنطقة بيلغورود، أسفر عن إصابة مدني واحد.

وتابع الحاكم، في قناته على تطبيق "تليغرام، أن الشخص المصاب يتلقى الآن كل المساعدة اللازمة، ولا شيء يهدد حياته.

وتتعرض منطقة بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا لقصف مستمر من جانب أوكرانيا، حيث تضع السلطات جميع أنحاء المنطقة في المستوى الأصفر لخطر الإرهاب منذ 11 أبريل.

المصدر: نوفوستي