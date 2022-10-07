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تعيين "بطل روسيا" رستم مرادوف قائدا للدائرة العسكرية الشرقية

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Sputnik
الرئيس فلاديمير بوتين مع الجنرال رستم مرادوف
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قال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، إنه تم تعيين رستم مرادوف حامل لقب "بطل روسيا"، في منصب قائد الدائرة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي.

وأضاف ميليكوف: "تم تعيين ابن جمهوريتنا رستم مرادوف، حامل لقب روسيا، في منصب قائد الدائرة العسكرية الشرقية، التي تعتبر من أقوى المناطق العسكرية في البلاد".

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ويرى ميليكوف، أن هذا القرار كان صائبا ومحقا فعلا لأن "رستم مرادوف، كان دائما قائدا يقود الآخرين، واستراتيجيا يتخذ القرارات الصحيحة، ومقاتلا شجاعا يبدأ بنفسه بالهجوم أولا.

وقال رئيس جمهورية داغستان: "أنا متأكد من أن هذه الصفات التي يتمتع بها، بالإضافة إلى التعليم العسكري والخبرة القتالية التي اكتسبها في المناطق الساخنة - في الشيشان وسوريا، ستساعده على التأقلم ببراعة مع المهام القتالية. وأنا فخور بصداقتي مع هذا الرجل الشجاع".

ولم يصدر بعد عن الكرملين، أي تأكيد على توقيع المرسوم الخاص بذلك.

المصدر: تاس

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