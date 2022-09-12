نشر منظومات جديدة للدفاع الجوي في شرق روسيا

تسلمت المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي دفعة من منظومات الدفاع الجوي الجديدة "تور – إم 2"، وذلك في إطار الحجوزات الدفاعية الروسية.

وأشار ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن المنظومة تنتمي إلى جيل جديد من وسائل الدفاع الجوي. وتتميز بفاعلية فائقة عند التصدي لطائرات الهجوم الجوي وذلك في ظروف التأثير اللاسلكي التقني الكثيف ونيران المدفعية والصواريخ المعادية.

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وتخصص منظومات "تور" لحماية وحدات وتشكيلات المشاة من ضربات الصواريخ المجنحة والقنابل الجوية الحائمة وتدمير المسيّرات والطائرات والمروحيات، بما في ذلك الطائرات الشبحية.

ويمكن أن تعمل المنظومة في نظامين يدوي وآلي على حد سواء. كما في مقدورها مرافقة بضع عشرات من الأهداف في وقت واحد.

تتميز منظومة "تور – إم 2 أو" الحديثة للصواريخ المضادة للجو بقدرتها على تدمير الأهداف الجوية في كافة الاتجاهات، وذلك بفضل تزوّدها بعناصر الرصد الدائري ومحطة توجيه وصواريخ مضادة للجو تنطلق عموديا. وتسمح مثل هذه المكوّنات للعربة القتالية بإجراء الاستطلاع أثناء الحركة على أية تضاريس وتدمير الأهداف الجوية بعد توقف قصير لمدة 3 – 5 ثوان فقط.

وباستطاعة المنظومة اكتشاف أهداف جوية ومرافقتها راداريا على مدى 30 كلم واستهداف 4 أهداف جوية في وقت واحد على ارتفاع يصل إلى 10 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا