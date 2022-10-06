مدفيديف يدعو لإرغام الغرب على الاستسلام في المواجهة الاقتصادية مع روسيا

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه من غير المجدي مناشدة الغرب الاحتكام للعقل، بل إجباره على طلب الرحمة في الحرب الاقتصادية التي أعلنها على روسيا وهزم فيها.

وكتب مدفيديف عبر تيليغرام: "لا جدوى من مناشدة أعدائنا في الغرب الاحتكام للعقل، ولا حاجة لذلك أصلا".

وأضاف: "لا بد من إجبار العدو على التماس الرحمة في الحرب الاقتصادية التي هزم فيها، وإنهاء هذه المواجهة بإعلانه الاستسلام التام وغير المشروط".

المصدر: نوفوستي