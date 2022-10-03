مقطع فيديو حماسي يرفع معنويات الجنود الروس استعدادا للجبهة (فيديو)

نشر عدد من المستخدمين على تطبيق "تلغرام" مقطع فيديو لبعض جنود التعبئة الجزئية، وقد التفوا حول أحدهم ينشدون إحدى أغاني القوزاق عن الحرب.

وفي مقطع الفيديو ينشد أحد الجنود بصوت جهوري وموسيقي رفيع أغنية "حينما كنا في الحرب"، حيث علق المستخدمون بأن ذلك الفيديو بالأداء العاطفي للجندي يجسد روح الرجولة الحقيقية والحماس والشجاعة لدى الرجال الحقيقيين الذين يحمون وطنهم.

وأغنية "حينما كنا في الحرب" أو ما تسمى بـ "أغنية الفارس" هي قصيدة للشاعر والمترجم الروسي، ديفيد صامويلوف (1920-1990)، وهو من أكبر ممثلي جيل الشعراء الذي ترك الدراسة وذهب إلى الجبهة. وقد ضمت هذه القصيدة في مجموعته الشعرية "أصوات من التلال"، ووضع موسيقاها المؤلف الموسيقي، فيكتور ستولياروف، لتصبح إحدى أشهر الأغاني الشعبية المميزة للقوازاق.

وكلمات الأغنية تقول:

حينما كنّا في الحرب

كلنا فكّر في حبيبته أو زوجته

وبالطبع كان بإمكاني أنا أيضا أن أفعل ذلك

عندما نظرت إلى غليوني، ودخان أزرق يتصاعد منه

تذكرت كيف كذبت عليّ ذات مرة

بأن قلبك البكر أعطيته لآخر منذ زمن بعيد

لكني لم أفكر في أي شيء

دخّنت فقط غليوني ذا التبغ التركي المرّ

في انتظار رصاصتي الأمينة فحسب

لتروي عطش حزني وتوقف عداوتنا

حينما سنكون في الحرب

سأطير بحصاني الأسود نحو الرصاص

لكن ما يبدو أن الموت ليس لي

ومرة أخرى سيخرجني حصاني الأسود من النيران

المصدر: تلغرام