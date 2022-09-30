بوتين يقتبس كلمات الفيلسوف الروسي إيفان إيلين في وصف روسيا

اقتبس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمات الفيلسوف الروسي، إيفان إيلين، حينما تحدث عن عدم الفصل ما بين الحرية الخارجية والداخلية.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال خطاب بوتين أمام الجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان) اليوم الجمعة، 30 سبتمبر، بمناسبة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا، حيث اقتبس بوتين من كتاب "روسيا الوطنية مهمتنا" لإيلين قوله: "أنا روسي. ذلك يعني أنني أحب بالروسية، وأفكر بالروسية، وأغني بالروسية، وأؤمن بقوة إيمان الشعب الروسي، الذي روحه هي روحي، وقدره هو قدري، ومعاناته مصدر تعاستي، وفرحته أملي".

وتتميز خطابات الرئيس الروسي دائما بعودته إلى أقوال الفلاسفة والكتاب الروس البارزين، حيث نقل عن الفيلسوف نيقولاي بيردييف، منذ عام، قوله إن معنى المحافظة "ليس منع الحركة للأمام أو لأعلى، وإنما منع الحركة ذهابا وإيابا، نحو الظلام الفوضوي، والعودة إلى الحالة البدائية".

المصدر: وكالات