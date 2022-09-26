بوتين يمنح الجنسية لـ72 أجنبيا بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الروسية

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما منح به الجنسية لـ72 أجنبيا بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الروسية إيمانويل كويد، والمتأهلون لمسابقة "رياديّو روسيا" في أعمال الإدارة.

وحسب بيان صادر عن منظمي المسابقة، فإن الحاصلين على الجنسية الروسية، مدراء تميّزوا في مسابقة الإدارة من إسرائيل وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وبيلاروسي وجورجيا".

وبين المشمولين بمرسوم الجنسية إليزافيتا أبراكسينا، وإيفان كريلوف، والرئيسة السابقة لاتحاد النفط الوطني كسينيا بومغارتن، وآخرون من أحفاد المهاجرين الروس الذين رحلوا عن البلاد في أعقاب الثورة الاشتراكية سنة 1917.

المصدر: وكالات