الدوما يقيم استعدادات سلطات لوغانسك لإجراء تصويت الانضمام الى روسيا

صرح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما فيكتور فودولاتسكي، بأنه منذ بداية سبتمبر كان النظام في لوغانسك جاهزا بنسبة 100% لإجراء تصويت حول الاعتراف بالجمهورية كجزء من روسيا.

وأصدرت الغرفة العامة لجمهورية لوغانسك الشعبية يوم الاثنين مناشدة إلى رئيس الجمهورية ليونيد باسيتشنيك، ومجلس الشعب بمبادرة لإجراء التصويت على الفور بشأن الاعتراف بالجمهورية كجزء من روسيا.

وقال فودولاتسكي: "أنا هنا في دونباس دون أن أغادر لمدة سبعة أشهر قريبا، لقد سافرت عبر جميع المدن والبلدات وتلك التي عادت تاريخيا، وفي كل مكان يتحدثون فيه عن المشكلات وعن العودة، ولكن السؤال الأول هو: متى يكون التصويت؟.. منذ الأيام الأولى من سبتمبر كان النظام الانتخابي لجمهورية لوغانسك جاهزا بنسبة 100% لإجراء التصويت في أي يوم".

وفقا له، بدأ سكان الجمهورية في سبتمبر، بالتواصل مع الغرفة العامة حول الحاجة إلى إجراء تصويت.

وشدد البرلماني على أن "جميع المنظمات العامة تقريبا تقدمت بطلب إلى الغرفة.. عدم الرد عليهم يعتبر جريمة، لذلك اتخذ المجلس القرار، الكرة الآن في ملعب الجمهورية".

المصدر: نوفوستي