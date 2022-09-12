إعصار "هينامنور" يودي بحياة 3 أشخاص في الشرق الأقصى الروسي

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء إعصار "هينامنور" الذي ضرب مناطق بالشرق الأقصى الروسي خلال الأيام الماضية، حسبما أفاد حاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو.

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وقال كوجيمياكو في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن الإعصار كان قصيرا، ولكنه شديد للغاية، وإنه "مر بسرعة، وتسبب في أضرار كبيرة".

وأضاف: "لسوء الحظ، توفي ثلاثة أشخاص لدينا"، موضحا أن رجلا لقي مصرعه في سيارة غرقت، فيما جرفت السيول امرأتين.

وأفيد في وقت سابق بأن حالة طوارئ بسبب إعصار "هينامنور" فرضت في ست بلديات في الإقليم، وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة التي تسبب فيها الإعصار، غمرت 991 بيتا، و1072 قطعة أرض منزلية، وألحقت أضرارا بـ 34 جسرا، كما أدت إلى مصرع شخص واحد.

وبحلول أمس الأحد انحسرت المياه من 883 بيتا و602 من قطع الأرض المنزلية، حسب السلطات.

المصدر: "نوفوستي"