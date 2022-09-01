صحيفة: وزراء مالية مجموعة "السبع" قد يتبنوّن خطة تحدد سقف سعر النفط الروسي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن وزراء مالية "مجموعة السبع" قد يصادقون على خطة تحدد سقف سعر النفط الروسي الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه: "من المقرر أن يجتمع وزراء المالية من مجموعة الديمقراطيات السبع الثرية يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يصادقوا على خطة تفرض حدا أقصى على سعر النفط الروسي والالتزام بتنفيذها".

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وأوضحت أن "الإعلان المتوقع سيفتح جبهة جديدة أمام الجهود الغربية الفاشلة إلى حد كبير للضغط على عائدات الطاقة الروسية".

وأشارت إلى أن المسؤولين الغربيين "يتصارعون مع العديد من الأسئلة المعقدة حول كيفية فرض سقف على سعر" النفط الروسي.

ولفتت إلى أن هؤلاء "يبذلون جهودا منذ شهور لإيجاد طريقة لتقليل تلك تدفقات المالية لروسيا مع الاحتفاظ بما يكفي من نفطها في الأسواق العالمية، لمنع قفزة جديدة في أسعار الطاقة المرتفعة أصلا".

وتابعت أنه "بموجب الخطة التي ناقشها قادة المجموعة هذا الصيف، ستحظر دول مجموعة السبع تمويل وتأمين شحنات النفط الروسي ما لم يتم بيع النفط بأقل من السعر المحدد".





المصدر: "وول ستريت جورنال"